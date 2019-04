Dotykowe ekrany na kierownicy? Hyundai ma taki pomysł

Wszechobecne ekrany dotykowe stały się już standardowym elementem deski rozdzielczej w wielu modelach samochodów. O krok dalej idzie Hyundai, który chce je umieścić także na kierownicy.

Zdjęcie Hyundai Virtual Cockpit /materiały prasowe

W tym celu koreańska marka zaprezentowała koncept nowego kokpitu, którego głównym elementem jest kierownica wyposażona w dwa, sporej wielkości wyświetlacze dotykowe.

Znajdujące się na wysokości kciuków kierowcy ekrany w pełni zastępują dotychczasowe, dobrze znane panele przycisków i oferują pełną personalizacje wraz ze znaną chociażby z Audi technologią "touch response". Według Hyundaia rozwiązanie to mogłoby w dużej mierze ułatwić życie kierowcom oraz przyczynić się do szybszego rozwoju wirtualnych kokpitów w samochodach.



Wideo Hyundai Tech | HMI Virtual Cockpit Study

Przedstawiciele koreańskiego koncernu tonują jednak emocje, informując, ze pokazany model kierownicy to prototyp, który ma małe szanse wejść do oficjalnej produkcji. Ma on na celu pokazać jedynie, że producenci nieustannie pracują nad nowymi technologiami by tworzyć samochody intuicyjne i przyjazne dla użytkownika.