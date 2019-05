Daimler pracuje nad rozwojem akumulatorów litowo-jonowych

Koncern Daimler AG nabył mniejszościowy pakiet udziałów w amerykańskiej firmie Sila Nanotechnologies specjalizującej się w zakresie opracowywania materiałów do wytwarzania akumulatorów.

Zdjęcie Akumulator to kluczowy element konstrukcji samochodów elektrycznych /materiały prasowe

Akumulator stanowi kluczowy element konstrukcji samochodów elektrycznych, a przy tym nie jest produktem gotowym, ale integralną częścią architektury pojazdu. "Inteligencja" akumulatora bazuje na złożonym, kompleksowym systemie, który określa właściwości pojazdu w odniesieniu do osiągów, zasięgu i czasów ładowania. Daimler konsekwentnie poszerza swoje kompetencje do technologicznej oceny materiałów i ogniw, jak również działania badawczo-rozwojowe w tym zakresie.

Reklama

Innowacyjna technologia chemiczna

Udoskonalenia tradycyjnej technologii chemicznej akumulatorów litowo-jonowych osiągnęły swoje granice. Interdyscyplinarny zespół naukowców i inżynierów Sila Nano przyspieszył rozwój nowej generacji chemii akumulatorowej - wykorzystując moc krzemu do stworzenia bezpiecznych, wytrzymałych, modułowych rozwiązań spełniających potrzeby produkcji masowej.

Firma z siedzibą w Alamedzie w Kalifornii całkowicie zastępuje konwencjonalne grafitowe elektrody opatentowanymi krzemowymi materiałami kompozytowymi, które zapewniają dużą gęstość energii oraz wysoką żywotność. W rezultacie mogą powstać wydajniejsze, pojemniejsze i trwalsze źródła energii dla pojazdów elektrycznych. Materiały te mogą być łatwo wykorzystane przez istniejące fabryki akumulatorów litowo-jonowych, nie ma więc problemu z ich efektywnym, masowym wdrożeniem do produkcji.

Elektryczna ofensywa Mercedesa

Mercedes-Benz błyskawicznie zwiększa tempo elektryfikacji samochodów. Do 2022 r. zelektryfikowana zostanie cała gama modeli Mercedes-Benz Cars. Oznacza to, że w każdym segmencie dostępne będą różne zelektryfikowane alternatywy dla tradycyjnych napędów - od układu z 48-woltową instalacją elektryczną (EQ Boost) i hybryd plug-in (EQ Power) aż po ponad 10 aut całkowicie elektrycznych (EQ) zasilanych energią z akumulatora lub z ogniw paliwowych. Koncern Daimler spodziewa się, że do 2025 roku samochody na prąd będą stanowiły od 15 do 25% całkowitej sprzedaży marki.