Technologiczny gigant rozważa wykorzystania swojego systemu radarowego w samochodach – wynika tak z patentu odkrytego przez serwis Patently Apple.

Zdjęcie Samochody z technologią Apple? /123RF/PICSEL

System radarowy LiDAR to nic innego jak precyzyjny czujnik optyczny, stanowiący połączenie lasera z fotodetektorem. Nazwa lidar pochodzi od połączenia słów "light" (światło) i radar, można ją też interpretować jako skrót od "Light Detection and Ranging" (wykrywanie i pomiar odległości za pomocą światła) lub "Laser Imaging, Detection and Ranging" (laserowe obrazowanie, wykrywanie i pomiar odległości).

Wspomniana technologia od jakiegoś czasu gości w najnowszych urządzeniach firmy Apple. Choć w przypadku iPhone’a 12, LiDAR służy jako skaner otoczenia, zwiększający możliwości sprzętu w zakresie AR, tak być może już niebawem rozwiązanie to trafi także do samochodów autonomicznych.

Przynajmniej tak wynika z patentu odkrytego przez serwis Patently Apple. Odnaleziony dokument jasno wskazuje na możliwość wykorzystania systemu, poprzez zamontowanie go w okolicy przedniej szyby pojazdu. Ten mógłby służyć do pomocy przy mapowaniu drogi przed samochodem, wykrywania ludzi, zwierząt oraz innych obiektów.

Informacje te nie rzecz jasna w jakikolwiek sposób potwierdzone, a zgłoszony patent nie oznacza pewności zastosowania systemu w przyszłości. Mimo wszystko rozwiązanie tego rodzaju, zapewne ułatwiłoby codzienne poruszanie się pojazdem.