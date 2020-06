Japoński producent samochodów musiał na jeden dzień zawiesić produkcję swoich samochodów. Przyczyną był groźny cyberatak, który przeniknął do wewnętrznych serwerów firmy.

Zdjęcie Fabryki Hondy stanęły na jeden dzień /123RF/PICSEL

Jak informuje Financial Times, Honda wykryła atak w poniedziałek. Był on na tyle poważny, że zagrożone zostały serwery całej firmy, poczta e-mail i dane pracowników na całym świecie. Z tego względu producent postanowił zawiesić na dzień produkcję, a zatrudnione osoby odesłać do domu.

Reklama

Chociaż większość prac została już wznowiona, fabryki samochodów w Ohio i Turcji oraz fabryki motocykli w Brazylii i Indiach podobno wciąż pozostają zamknięte. Honda zapewnia, że na obecną chwilę nie wyciekły żadne dane dotyczące klientów. Financial Times sugeruje jednak, że atak mógł mieć wpływ na system kontroli samochodów.

Sytuacja ta pokazuje jak dużym problemem w obecnych czasach, stał się cyberterroryzm. Firmy wciąż bardzo różnie podchodzą do cyberbezpieczeństwa. Część je bagatelizuje, twierdząc, że skoro do tej pory nic się nie stało, to wszystko jest dobrze. Inne firmy robią analizę, wiedzą, że sytuacja jest poważna, i próbują wdrażać zabezpieczenia na miarę swoich potrzeb.