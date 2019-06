Coraz więcej elektryków w Polsce

Od stycznia do maja br. liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych w Polsce wzrosła o 100 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. Po polskich drogach porusza się już blisko 5 900 samochodów elektrycznych, które mogą korzystać z ponad 694 stacji ładowania.

Zdjęcie Po naszych drogach porusza się już 5 900 elektryków /123RF/PICSEL

Jak wynika z licznika elektromobilności na koniec maja br. w Polsce zarejestrowanych było 5 889 elektrycznych samochodów osobowych, z których blisko dwie trzecie stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) - 3 723, a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) - 2 166. Podział rynku między BEV a PHEV w Polsce niezmiennie wynosi 63% do 37%. Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych na koniec maja br. zwiększył się do 314 szt., a elektrycznych skuterów i motocykli - do 4 139 szt. W porównaniu do danych z kwietnia, liczba autobusów elektrycznych utrzymała się na tym samym poziomie i wynosi 198 szt.

Reklama

Jak mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM - warto zwrócić uwagę na prawie trzykrotny wzrost liczby zarejestrowanych elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych. To sygnał, że coraz więcej firm transportowych, szczególnie tych operujących w miastach, częściej bierze pod uwagę fakt, że transport może być przyjazny mieszkańcom większych aglomeracji i środowisku, w którym żyją.



Zdjęcie Wzrost rejestracji pojazdów elektrycznych / materiały prasowe

- Od stycznia do końca maja br. wzrosty odnotowano zarówno w segmencie elektrycznych samochodów osobowych (+ 100% r/r), jak i elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych (+170% r/r). To cieszy, jednak pamiętajmy, że liczba rejestracji pojazdów zeroemisyjnych w Polsce wciąż pozostaje stosunkowo niska. Konieczne jest stymulowanie tego rynku i jak najszybsze uruchomienie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu - dodaje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów, rozwija się również ogólnodostępna infrastruktura ładowania. Na koniec maja br. w Polsce funkcjonowały 694 stacje ładowania pojazdów elektrycznych (1 259 punktów), w tym najwięcej w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie. 35% stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 65% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Co warte podkreślenia, udział stacji DC systematycznie wzrasta.