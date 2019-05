Coraz więcej elektryków na polskich drogach

Po polskich drogach porusza się już ponad 5,6 tys. samochodów elektrycznych, które mogą korzystać z ponad 660 stacji ładowania – wynika z Licznika elektromobilności, uruchomionego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Zdjęcie Coraz więcej elektryków /123RF/PICSEL

Pod koniec kwietnia br. w Polsce zarejestrowane były 5 642 elektryczne samochody osobowe, z których dwie trzecie stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) - 3 581, a pozostałą część hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) - 2 060. Podział rynku między BEV a PHEV w Polsce wynosi 63% do 37%. Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych na koniec kwietnia br. zwiększył się do 294 szt., e-busów 198 szt., a elektrycznych skuterów i motocykli - do 3 822 szt.

- Od początku stycznia do końca kwietnia 2019 r. w Polsce zarejestrowano 1 385 osobowych samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2018 r. oznacza to wzrost o 104%. Liczymy na utrzymanie tego trendu w kolejnych miesiącach i jak najszybsze rozpoczęcie udzielania wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, który ma potencjał, by stać się istotnym czynnikiem wpływającym na tempo rozwoju elektromobilności w Polsce - mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA), w I kwartale 2019 r. w Unii Europejskiej zarejestrowano 61 789 samochodów całkowicie elektrycznych (+84,4% r/r) oraz 37 385 hybryd typu plug-in (+0,1% r/r). Najwięcej zeroemisyjnych samochodów typu BEV sprzedano w Niemczech (15 944 szt., +74,7% r/r), we Francji (10 569 szt., +44,3% r/r), Holandii (9 925 szt., +103,9% r/r), Wielkiej Brytanii (5 997 szt., +54% r/r) oraz w Szwecji (4 091 szt., +227,3% r/r).

Liderem w całej Europie pozostaje Norwegia, gdzie w I kwartale 2019 r. zarejestrowano aż 18 655 samochodów całkowicie elektrycznych, co oznacza wzrost o 92,4% względem analogicznego okresu 2018 r.

Na koniec marca br. w Polsce działało ponad 668 stacji ładowania pojazdów elektrycznych (1 205 punktów), w tym najwięcej w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Poznaniu. 34% stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 66% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W tym zakresie Polska posiada jeden z największych udziałów punktów DC w Europie. Udział szybkich punktów ładowania na Starym Kontynencie wynosi 15%.