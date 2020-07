Chłodzony suchym lodem motocykl elektryczny zawalczy o rekord prędkości

Voxan Wattman to oryginalny, wyjątkowo szybki motocykl elektryczny, zbudowany specjalnie w celu zdobycia rekordu świata prędkości.

Zdjęcie Voxan Wattman /materiały prasowe

Ekstremalny motocykl został stworzony przy współpracy ze znaną, francuską firmą Venturi. Pojazd wyróżnia się nowatorskim designem wykorzystującym zawieszenie z podwójnymi wahaczami, zamiast klasycznego przedniego widelca. Elektryczny motocykl nie posiada ponadto przedniego hamulca, ani spadochronu często wykorzystywanego przy próbach bicia rekordu prędkości. Zamiast tego, do zatrzymania korzysta z ceramicznych tylnych hamulców.

Równie ciekawie prezentują się osiągi pojazdu. Motocykl został wyposażony w baterię litowo-jonową o pojemności 15 kWh. Napędza ona elektryczny silnik dysponujący mocą 431 KM i momentem obrotowym wynoszącym aż 970 Nm. Pozwala on na rozpędzenie się ważącej 300 kg maszyny do 350 km/h - przynajmniej do tej prędkości ustalony jest indeks zamontowanych opon. Nad schłodzeniem całego układu czuwa innowacyjny system wykorzystujący suchy lód.

Przy pomocy elektrycznego motocykla, zespół Voxan ma nadzieję osiągnąć prędkość co najmniej 330 km/h, co pozwoli pobić ustalony w 2019 rekord, wynoszący 327 km/h. Za kierownicą dwukołowca ma usiąść sam Max Biaggi, włoski motocyklista startujący niegdyś w zawodach z serii Superbike.