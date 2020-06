CarKey trafia do pierwszych samochodów

Apple wreszcie wprowadza wyczekiwaną funkcję CarKey, która wykorzystuje technologię NFC w celu odblokowania i uruchomienia pojazdu.

Zdjęcie Apple CarKey /materiały prasowe

Choć pomysł by zastąpić kluczyk samochodowy smartfonem nie jest nowy, to jednak prace nad rozwojem tej technologii od dawna szły bardzo powoli. Na szczęście firma Apple postanowiła przyspieszyć tempa i wszystko wskazuje na to, że już niebawem będziemy mogli użyć iPhone’a do otwarcia naszego pojazdu.

Funkcja CarKey paruje pojazd z iPhone'em lub zegarkiem Apple Watch, a następnie za pośrednictwem technologii NFC umożliwia otwarcie, oraz uruchomienie pojazdu. Wystarczy stuknąć telefonem w klamkę lub w inne miejsce gdzie znajduje się czytnik, a następnie umieścić telefon w bezprzewodowej ładowarce. Samo rozwiązanie ma być bardzo proste w konfiguracji, a także mieć możliwość udostępnienia cyfrowo dostępu do samochodu zarówno rodzinie jak i znajomym.

Pierwszym pojazdem, który otrzyma wsparcie CarKey, będzie nowe BMW serii 5, która pojawi się już w lipcu tego roku. Na obecną chwilę nie wiadomo nic o innych markach. Z informacji wynika jednak, że nad zaimplementowaniem technologii pracuje także Audi, Volkswagen czy Hyundai.