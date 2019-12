BMW wreszcie otrzyma Android Auto

Chociaż bawarski koncern obsługiwał już Apple CarPlay to zgodność z interfejsem Android Auto wciąż była niemożliwa. Do teraz.

Zdjęcie BMW Live Cockpit /materiały prasowe

BMW zdecydowało się przełamać dotychczasową wizję swojego systemu multimedialnego i po wielu latach postawiło na integrację z Android Auto. System Google ma zawitać na wyświetlaczach pierwszych niemieckich modeli już w połowie 2020 roku.

Co ciekawe będzie on obsługiwał technologię bezprzewodową, a więc do pełnej kooperacji z telefonem nie będzie wymagał podłączonego kabla USB. Choć rozwiązanie to jest bez wątpienia wygodne to jednak wymaga najnowszego systemu BMW iDrive w wersji 7.0 wraz z obsługą wirtualnego kokpitu. Oznacza to, że właściciele starszych modeli mogą zapomnieć o tym udogodnieniu.

Android Auto w BMW zostanie zaprezentowane podczas targów Consumer Electronics Show (CES) 2020 w Las Vegas. Postaramy się sprawdzić jego działanie na miejscu.