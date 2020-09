BMW ułatwia programowanie sztucznej inteligencji

Niemiecki koncern publikuje kolejny pakiet oprogramowania, dzięki któremu zastosowanie sztucznej inteligencji (SI) do rozpoznawania obiektów staje się dziecinnie proste.

Zdjęcie BMW Group w Monachium /materiały prasowe

Oprogramowanie to jest wykorzystywane w produkcji do tworzenia bez połączenia online i w bardzo krótkim czasie aplikacji SI, która niezawodnie rozpoznaje obiekty na zdjęciach.

Pracownicy mogą teraz szybko i łatwo skonfigurować dostosowaną do swoich potrzeb aplikację do wykrywania obiektów bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu SI - bez konieczności programowania. W przypadku nowej aplikacji SI do rozpoznawania obiektów pracownicy w produkcji wykonują zdjęcia i oznaczają je (przypisując etykiety). Następnie oprogramowanie samo się optymalizuje i po kilku godzinach może na podstawie etykiet odróżnić obiekty "dobre" od "złych". W porównaniu z obrazami na żywo z produkcji aplikacja szybko i niezawodnie wykrywa, czy pracownicy zamontowali odpowiednie części.

Jednym z przykładów jest bezbłędna identyfikacja nawet dziesięciu różnych listew progowych do BMW serii 3 Limuzyna w zakładzie BMW Group w Monachium.

— Ta samoobsługa aplikacji SI nie tylko wspiera wysoką jakość pracy w produkcji, ale także oferuje szczególne korzyści dla licznych inteligentnych robotów transportowych w logistyce BMW Group — podkreśla Dirk Dreher, kierownik ds. planowania logistyki.

Opublikowane obecnie algorytmy są dostępne bezpłatnie dla twórców oprogramowania na całym świecie - mogą oni korzystać z nich, przeglądać kod źródłowy, modyfikować go i rozwijać. Skorzysta na tym również BMW Group. Szczególną cechą tego bezpłatnego pakietu oprogramowania jest jego proste i nieskomplikowane zastosowanie na zasadzie plug & play. Użytkownik nie potrzebuje do tego ani wiedzy programistycznej, ani konkretnego sprzętu, ani dodatkowego oprogramowania: wystarczy standardowy, wysokowydajny komputer PC.

BMW Group wykorzystuje w produkcji i logistyce szereg zastosowań z dziedziny sztucznej inteligencji (SI). Technologia ta odciąża pracowników, ponieważ SI przejmuje szczególnie monotonne lub męczące zadania kontrolne.