Samochody Tesli otrzymają aktualizację oprogramowania umożliwiającą odczytywanie znaków drogowych przy pomocy wbudowanych kamer.

Zdjęcie Autopilot Tesli dostanie aktualizację /123RF/PICSEL

Choć samochody marki Tesla posiadały już wcześniej możliwość wykrywania znaków drogowych, to jednak system ten bazował na danych z GPS. Z uwagi na niewielką jego dokładność, producent postanowił udoskonalić rozwiązanie przy pomocy kamer zamontowanych w pojeździe. Co to oznacza? Przede wszystkim autopilot nie będzie teraz "głupiał" w przypadku np. remontów nawierzchni czy zmianami przepisów na niektórych odcinkach drogi.

Nadchodząca aktualizacja ma także usprawnić system komunikowania kierowcy. Mowa tu o sygnale dźwiękowym informującym o zmianie światła na zielone. Obecnie uaktywni się on dopiero, gdy pojazd stojący przed nami ruszy ze swojego miejsca.

Podobnie jak w przypadku większości aktualizacji Tesli, może minąć kilka tygodni, zanim nowe funkcje dotrą do pojazdów.