Autonomiczne Volkswageny trafią na ulice Kataru

Niemiecki producent samochodów podpisał umowę z miastem Katar na dostarczenie autonomicznych pojazdów do obsługi sieci transportu publicznego.

Zdjęcie Volkswagen I.D. Buzz /materiały prasowe

Według umowy na ulice Kataru ma wyjechać w sumie 35 autonomicznych Volkswagenów I.D. Buzz Każdy z elektrycznych mikrobusów ma wozić pasażerów na wcześniej ustalonych trasach. W ich zaprogramowaniu oraz obsłudze technologii mobilnych mają uczestniczyć firmy MOIA VW i Audi AID.

Wspomniane pojazdy skonstruowano w oparciu o nową modułową platformę do budowy samochodów elektrycznych (MEB), by zapewniał komfort i jak największą przestrzeń potrzebną do wygodnego podróżowania. Zasięg elektryczny auta wynosi maksymalnie 600 km (według normy NEDC). Energia zasilająca akumulatory modelu I.D. Buzz. jest dostarczana indukcyjnie albo poprzez ładowanie na stacji zasilania prądem. Ładowanie prądem o mocy 150 kW do poziomu 80% pojemności akumulatorów trwa około 30 minut.

Samochody mają trafić na drogi do końca 2022 roku. Już za rok ma jednak ruszyć testowy program, dostępny dla wybranych klientów. Z uwagi na świetne warunki klimatyczne, Katar wydaje się idealnym miastem na przetestowanie i wdrożenie tego rodzaju usług.