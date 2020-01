Audi łączy się z uliczną sygnalizacją świetlną

Audi uruchamia w Düsseldorfie swój projekt połączenia z sygnalizacją świetlną w mieście. Miasto nad Renem będzie drugim w Europie – po Ingolstadt – w którym niemiecka marki wdroży usługę informowania o sygnalizacji świetlnej – Audi Ampelinformation.

Na usługę Audi Ampelinformation składają się dwie funkcje: doradca optymalizacji prędkości przed zielonym światłem (Green Light Optimized Speed Advisory - GLOSA) i "czas do zielonego" (Time-to-Green). GLOSA oblicza i doradza odpowiednią prędkość, tak by kierowca złapał "zieloną falę". Funkcja wskazuje np. obowiązujące ograniczenie prędkości, dzięki któremu kierowca dojedzie do kolejnych świateł na zielonym. Prowadzący samochody nie muszą niepotrzebnie przyspieszać, nie są zestresowani i jeżdżą bezpieczniej. GLOSA może również zasugerować stopniowe zmniejszanie prędkości na około 250 metrów przed sygnalizacją świetlną, tak by kierowca Audi i samochody jadące za nim dotarły do skrzyżowania, gdy światła zmienią się na zielone. Redukuje to nieefektywny ekonomicznie ruch uliczny.

Jeśli zatrzymanie się na czerwonym świetle jest jednak nieuniknione, zegar odlicza sekundy, które pozostały do następnej fazy światła zielonego (Time-to-Green). Kierowca może się więc na chwilę zrelaksować, zdjąć nogę z pedału gazu i zaoszczędzić w ten sposób paliwo. Z wielu badań wynika, że dzięki połączeniu w sieć samochodu i sygnalizacji świetlnej, kierowcy przemieszczają się po mieście efektywniej. W ramach projektu pilotażowego Audi było w stanie zredukować zużycie paliwa o ok. 15 procent.

Audi i jego partner technologiczny w tym projekcie, firma Traffic Technology Services (TTS), opracowały złożony algorytm analityczny, który z trzech źródeł: z programu sterującego sygnalizacją świetlną; z danych komputera rejestrującego ruch drogowy w czasie rzeczywistym na podstawie obrazów z kamer ulicznych, detektorów zatopionych w nawierzchni drogi, danych o nadjeżdżających autobusach i tramwajach oraz z przycisków, które naciskają piesi; jak również z danych historycznych, oblicza dokładne prognozy. Algorytm prognozowania stale się udoskonala i uczy się, jak np. natężenie ruchu drogowego zmienia się w porannym szczycie lub w południe, gdy dzieci opuszczają przedszkola i szkoły.

Usługa Audi Ampelinformation dostępna jest w modelach Audi e-tron, A4, A6, A7, A8, Q3, Q7 i Q8 wyprodukowanych od połowy lipca 2019 (rok modelowy 2020). Warunkami wstępnymi jej aktywacji jest posiadanie na pokładzie samochodu pakietu Audi connect Navigation & Infotainment oraz funkcji rozpoznawania znaków drogowych na podstawie obrazów pozyskiwanych z kamery.