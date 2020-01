95 proc. kierowców za trzy lata będzie korzystać z samochodowych asystentów głosowych, a 54 proc. deklaruje, że będzie używać tej technologii zawsze - wynika z najnowszego raportu Capgemini Research Institute „Voice on the go”.

Zdjęcie Asystent głosowy /materiały prasowe

Przybywa rozwiązań, dzięki którym kierowcy mogą bezdotykowo sterować wieloma funkcjami samochodu - za pomocą komend słownych włączą nawigację, wyślą e-mail do konkretnej osoby, odbiorą SMS-a, uzyskają informacje o aktualnym kursie dolara albo uruchomią ogrzewanie lub kamery bezpieczeństwa w domu.

Jaki odsetek zmotoryzowanych faktycznie popiera instalowanie samochodowych asystentów głosowych? Co czyni tę technologię atrakcyjną, a co może zniechęcić do jej stosowania? Odpowiedzi na te pytania przynosi badanie "Voice on the go", zrealizowane niedawno przez Capgemini Research Institute wśród 7 tys. klientów i 300 menedżerów w 10 krajach. Przeprowadzono wiele wywiadów z kadrą kierowniczą wyższego szczebla reprezentującą branżę motoryzacyjną i dostawców usług głosowych. Sondaże potwierdziły rosnącą popularność systemów konwersacyjnych w autach.

Sztuczna inteligencja na pokładzie

Prawie połowa ankietowanych (49 proc.) już korzysta z asystentów głosowych w pojazdach, a w najbliższej przyszłości będzie to robić niemal trzy czwarte konsumentów (73 proc.). Obecnie 77 proc. respondentów z pomocą głosu odtwarza muzykę i ustawia nawigację (niebawem wskaźnik ten wzrośnie do 85 proc.). Prawie co drugi (46 proc.) umawia się w ten sposób na wizyty dotyczące konserwacji auta (wkrótce 74 proc.), a 45 proc. z pomocą tych aplikacji zamawia jedzenie do domu (w przyszłości 72 proc.).

Niemal wszyscy odpytywani przez Capgemini (95 proc.) oświadczyli, że w ciągu trzech lat będą używali asystentów głosowych podczas jazdy, a ponad połowa (54 proc.) powiedziała, że będzie je stosowała zawsze.

A jak się ma sprawa z niezawodnością tego typu rozwiązań? Rzeczywiście, tylko 28 proc. badanych uznało te technologie za doskonałe. Kolejne 59 proc. wrażenia z ich użytkowania określiło jako zadowalające, ale wymagające poprawy. Indagowani oczekują od rozwiązań konwersacyjnych w samochodach integracji z systemami kontroli temperatury (63 proc.). Ponadto chcą, by produkty te udzielały informacji zwrotnych oraz pozwalały na składanie skarg (61 proc.), zamawianie specyficznych usług mobilnych (60 proc.) i rezerwacje terminów konserwacji pojazdu (60 proc.).

Technologia na każdą kieszeń

Według raportu Research and Markets wartość światowego rynku inteligentnych asystentów głosowych w 2023 roku wyniesie nawet 9 mld dol. przy średniorocznym wzroście 32 proc. Łukasz Ulaniuk z Capgemini twierdzi, że sektor motoryzacyjny będzie odpowiadał za znaczną część tego wzrostu. Szczególnie jeśli zajmie się edukacją konsumentów oraz zaoferuje produkty najwyższej jakości i zapewniające użytkownikom doskonałe wrażenia.

Miło patrzeć, jak najbardziej zaawansowane technologie, jeszcze niedawno kojarzone z science fiction, trafiają pod strzechy. A raczej pod nasze garaże. Witajcie w erze mówiących samochodów, które rozumieją potrzeby i dostosowują się do przyzwyczajeń kierowców.