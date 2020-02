Apple stworzyło zmiennokształtny fotel samochodowy

Od pewnego czasu Apple coraz mocniej daje o sobie znać pod kątem branży motoryzacyjnej. Tym razem firma opatentowała innowacyjny fotel samochodowy, zdolny zmieniać swój kształt z biegiem czasu.

Zdjęcie Czy fotele od Apple trafią kiedyś do samochodów? /123RF/PICSEL

Choć do stworzenia swojego pierwszego samochodu, firmie Apple wciąż daleko, to jednak coraz częściej zatacza ona kręgi wokół ogólnie pojętej motoryzacji. Niedawno amerykańska firma złożyła do zatwierdzenia patent na zaawansowany technologicznie fotel samochodowy.

Jego innowacyjność polega na zmiennej architekturze włókien oraz zastosowaniu specjalnych rolek zdolnych napinać i rozciągać tapicerkę fotela. Wszystko po to by ograniczyć szybkie zużycie materiału, oraz zawsze utrzymywać idealną pozycję kierowcy i pasażerów. Nie jest bowiem tajemnicą, że wraz z upływem czasu siedzisko się nienaturalnie odkształca.

Innowacyjny ma być także zupełnie nowy układ podgrzewania foteli, który zakłada montaż specjalnych wentylatorów chłodząco-grzewczych zamiast popularnie stosowanych mat.

Wszystko to oczywiście wciąż jedynie w formie patentu, a więc nie ma gwarancji, że Apple wypuści podobne rozwiązanie na rynek.