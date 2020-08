Aplikacja Tesli na iOS bezpieczniejsza

Elon Musk potwierdził, że Aplikacja Tesla służąca do obsługi samochodu otrzyma niebawem uwierzytelnianie dwuskładnikowe. To ważna wiadomość dla użytkowników, dotycząca bezpieczeństwa.

Zdjęcie Tesla poprawia bezpieczeństwo swojej aplikacji /123RF/PICSEL

Chociaż oprogramowanie samochodowe na komputery i urządzenia mobilne jest szalenie przydatną i wygodna funkcją, to warto mieć na uwadze kwestie bezpieczeństwa. Aplikacje tego rodzaju nierzadko dają pełny wgląd w usytuowanie naszego pojazdu, pozwalają sterować systemami multimedialnymi, światłami, a w niektórych przypadkach, nawet odblokować, uruchomić czy przywołać samochód do swojej lokalizacji. Tym samym nikt nie chciałby dopuścić niepowołane osoby do takich informacji.

Z istoty zagadnienia zdaje sobie sprawę Elon Musk, który niedawno na swoim twitterze potwierdził, że aplikacja Tesla otrzyma uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Wprowadzenie tego rodzaju zabezpieczenia zmniejsza to prawdopodobieństwo, że jeśli ktoś w jakiś sposób zdobędzie naszą nazwę użytkownika lub hasło wymagane w aplikacji, wciąż nie przejdzie dalszego etapu logowania.

Obecnie nie ma jeszcze informacji na temat oficjalnej daty wdrożenia zabezpieczenia. Wszystko jednak wskazuje, że stanie się to już niebawem.