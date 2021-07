Aplikacja My BMW z nowymi funkcjami

Aplikacja My BMW pozwala uzyskać informacje o stanie pojazdu lub przesyłać adresy miejsc docelowych ze smartfona do systemu nawigacyjnego w samochodzie. W zależności od wyposażenia pojazdu możliwe jest też korzystanie z funkcji zdalnych, takich jak blokowanie i odblokowywanie zamka centralnego, zdalny klakson i zdalny widok 3D. Ponadto aplikacja My BMW informuje o konieczności wykonania przeglądów pojazdu i oferuje możliwość bezpośredniego kontaktu z Serwisem BMW.

W maju i lipcu 2021 r. zakres funkcji aplikacji My BMW rozszerza się o kilka nowych elementów, wśród których warto wymienić m.in. nowy styl mapy z kolejnymi ulepszeniami, wizualizację działania zdalnej klimatyzacji czy nowe, spersonalizowane wideo serwisowe.

Rozwiązanie zostało dodatkowo uzupełnione o nowy obszar "Explore BMW". Tutaj użytkownicy regularnie otrzymują ekskluzywne treści ze świata BMW, np. na temat nowych produktów, innowacji, stylistyki i wydarzeń , oraz porady i wskazówki dotyczące codziennej mobilności. Dodano również specjalne funkcje przeznaczone dla pojazdów zelektryfikowanych.

My BMW jest dostępne zarówno do systemów operacyjnych iOS, jak i Android i można ją pobrać bezpłatnie z Apple App Store lub Sklepu Google Play.

