Firma Google ogłosiła kilka aktualizacji do swojego interfejsu samochodowego. Od teraz Android Auto powinno móc zapewnić pasażerom nieco więcej rozrywki.

Reklama

Zdjęcie Nowa wersja Android Auto /materiały prasowe

Zmian doczekał się interfejs samego oprogramowania. Doszły do niego m.in. skróty umożliwiające łatwiejszy dostęp do poszczególnych funkcji. W przypadku samochodów z szerszymi wyświetlaczami, Android Auto będzie potrafił wyświetlić widok podzielonego ekranu, co umożliwi np. jednoczesne wyświetlanie ekranu nawigacji Google Map oraz elementów sterujących multimediami. Technologiczny gigant zadbał również o wygodę kierowcy, wprowadzając opcję ekranu prywatności - dzięki niemu można kontrolować kiedy system pojawia się na wyświetlaczu.

Reklama

To jednak nie wszystko. Aktualizacje wprowadzają do Android Auto kilka gier samochodowych. Co ciekawe, nie są to typowe gry komputerowe wymagające naszej uwagi, a jedynie głosowe - działające z Asystentem Google.

Zdjęcie Android Auto / materiały prasowe

W aplikacji pojawiły się też niestandardowe tapety, dzięki czemu będzie można wybierać spośród różnych odcieni kolorystycznych, zamiast trzymać się klasycznego wyglądu.

Google poinformowało, że aktualizacja będzie działać z każdym telefonem z systemem Android 6.0 lub nowszym. Użytkownicy powinni zacząć otrzymywać aktualizację w najbliższych dniach.