Bezemisyjne pojazdy będą użytkowane przez Spółki miejskie m.in. przez Urząd Miasta, Straż Miejską czy MOPS.

W związku z wprowadzoną w lutym ub. r. ustawą o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych, instytucje publiczne od 1 stycznia 2020 roku powinny mieć w swoich flotach przynajmniej 10 proc. pojazdów elektrycznych. Mimo przesunięć w realizacji planu nakaz nałożony przez ustawodawcę sprawia, że obecnie to właśnie sektor publiczny może stać się siłą napędową rozwoju elektromobilności w Polsce.

Arval, dostawca zaawansowanych rozwiązań w obszarze wynajmu flot samochodowych, wygrał przetarg organizowany przez Krakowski Holding Komunalny na dostawę 47 aut elektrycznych. Do elektrycznych samochodów dostarczonych przez Arval najpóźniej w połowie grudnia przesiądzie się część pracowników krakowskiego magistratu, Straży Miejskiej, MOPS-u, ZDM, ZTP, miejskich muzeów, ZOO, MPWiK czy MPEC. Wybrane w przetargu pojazdy to Hyundai KONA Electric 136 KM o zasięgu umożliwiającym przejechanie do 289 km na jednym ładowaniu.

W przypadku samochodów elektrycznych wynajem długoterminowy jest szczególnie korzystny ze względu na wysoki koszt początkowy pojazdów z tym napędem. Instytucja, która decyduje się na wynajem długoterminowy, może korzystać z ekologicznej mobilności, nie angażując przy tym dużych środków na zakup samochodu.