21 ekranów dotykowych w ultranowoczesnym koncepcie Kia

Na zbliżającym się salonie samochodowym w Genewie, koreańska marka zaprezentuje najnowszy koncept elektrycznego samochodu przyszłości. Największą uwagę zwraca wnętrze oryginalnego pojazdu.

Zdjęcie We wnętrzu pojazdu znajdziemy 21 ekranów dotykowych /materiały prasowe

Czterodrzwiowy samochód elektryczny marki Kia ma łączyć w sobie elementy z wielu rodzajów samochodów. Począwszy od muskularności SUV-a, przez wszechstronność rodzinnego sedana po funkcjonalność miejskiego crossovera.

Przednią szybę i dach tworzy jedna zaokrąglona tafla szkła, która zapewnia w pełni panoramiczne okno. Tylna część nadwozia zwęża się charakterystycznie co ma nie tylko wpłynąć na futurystyczny wygląd konceptu ale też zapewnić odpowiednio dużą ilość miejsca na pasażerów podróżujących na tylnej kanapie.

Największe zaskoczenie czeka jednak w środku pojazdu. Zespół stylistów Kia w pełni wykorzystał zalety niewielkich podzespołów elektrycznego układu napędowego, aby zmaksymalizować przestronność wnętrza modelu studyjnego. W humorystyczny sposób zinterpretowali współczesny zapał konstruktorów do umieszczania wyświetlaczy zamiast zegarów i coraz większych dotykowych ekranów na konsoli środkowej. W kabinie concept car'a są one zdecydowanie mniejsze, ale za to jest ich aż 21! Tak - ekrany dotykowe o wysokiej rozdzielczości wypełniają niemal całą kabinę.

Zdjęcie Pojazdu nie da się go przyporządkować do żadnej z istniejących kategorii / materiały prasowe

Na obecną chwilę nie wiadomo nic na temat danych technicznych pojazdów. Światowa premiera nowego modelu studyjnego marki Kia już 5 marca 2019 r.