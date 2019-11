Naukowcy z MIT opracowali specjalny algorytm, który pozwoli autonomicznym samochodom klasyfikować osobowość kierowców. W ten sposób poruszanie się po drogach w przyszłości ma stać się bezpieczniejsze.

Autonomiczne samochody nie są już wcale odległą przyszłością. Tego typu pojazdy można spotkać już na ulicach największych światowych miast, jednak zanim staną się one powszechne inżynierowie będą musieli zmierzyć się z poważnym problemem. Jest nim włączenie autonomicznych pojazdów do ruchu wraz z regularnymi pojazdami, które domyślnie nie są wyposażone w tysiące sensorów skanujących otoczenie. Naukowcy z zespołu MIT Computer Science and Artificial Inteliigence Laboratory postanowili zmierzyć się z tym problemem. W tym celu stworzyli oni specjalny algorytm, który będzie w stanie przewidzieć zachowanie innych kierowców na drodze a nawet... ich indywidualne cechy charakteru związane z prowadzeniem pojazdu.

Nowe badania przeprowadzone przez wspomniany zespół mają za zadanie przenalizować problem związany z przewidywaniem zachowań innych kierowców na drodze. Prognozy tego typu wymagają pewnego rodzaju świadomości społecznej, która jest trudna do ustalenia dla maszyn. Naukowcy podczas tworzenia algorytmu opierali się na narzędziach z psychologii społecznej, aby pomóc systemowi klasyfikować zachowania kierowców. Inżynierowie skupili się na egoizmie oraz bezinteresowności podczas prowadzenia samochodu i uczestniczenia w ruchu drogowym.

Podczas nauki system obserwował zachowania ludzi podczas jazdy, a następnie był w stanie przy wykorzystaniu algorytmu lepiej przewidzieć ruchy innych samochodów. Naukowcom udało się także odgadnąć, które z aut będą potencjalnie agresywniej zmieniały pas czy też wykonywały skręt w lewo. Skuteczność algorytmu nie jest wysoka bowiem stanowi ona zaledwie 25%, jednak to wszystko daje nadzieję na przyszłość.

Ulepszanie algorytmów analizujących otoczenie w przypadku autonomicznych samochodów jest kluczowe do zachowania bezpieczeństwa. W 2018 roku jeden z samochodów Ubera potrącił przypadkowego przychodnia i spowodował jego śmierć na skutek błędu oprogramowania.

Zespół z MIT odpowiedzialny za rozwój algorytmów do przewidywań zachowań kierowców będzie pracował dalej. Następny etap budowania technologii zakłada zastosowanie opisywanego modelu również do innych użytkowników dróg takich, jak piesi czy rowerzyści.