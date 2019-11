Zaproponowano nowe wyjaśnienie tajemnicy Trójkąta Bermudzkiego

Według naukowców przyczyną tajemniczego znikania statków w obrębie Trójkąta Bermudzkiego mogą być gigantyczne głowonogi. Powoduje to, że uważana za zupełnie fantastyczną teoria istnienia potwora morskiego zwanego Krakenem, nagle zyskała naukowe potwierdzenie.

Zdjęcie Miejsce, gdzie ma znajdować się Trójkąt Bermudzki /123RF/PICSEL

Naukowcy uważają, że w okolicach Bermudów mogą żyć gigantyczne kałamarnice i to one mogą odpowiadać za tajemnicze zniknięcia statków rejestrowane w obrębie tego akwenu już od setek lat. Założenie to oparto o to, że na Florydzie odnaleziono kiedyś zwłoki kałamarnicy, która od głowy do odnóży mierzyła aż 60 metrów.

Reklama

Znalezisko to miało miejsce w 1896 roku a gigantycznego głowonoga odkryto na plaży w pobliżu St Augustine na Florydzie. Zostało to zgłoszone na Uniwersytecie Yale. Naukowcy uznali, że to co zlokalizowano, to szczątki gigantycznej ośmiornicy.



Zasugerowano, że zniknięcie statku USS Cyclops, do którego doszło w obrębie feralnego trójkąta w 1918 roku, było spowodowane przez takie zwierze, które z racji swoich rozmiarów, spokojnie można by nazwać Krakenem, mitycznym potworem zatapiającym statki, o którym opowiadają legendy.

Może się okazać, że i w tych opowieściach znajduje się ziarnko prawdy. Zwłaszcza, że potwierdzają to kolejne dowody. W 2005 r. biolodzy sfilmowali ogromną kałamarnicę atakującą sieci w wodach w obszarze przylegającym do Bermudów. Czy to możliwe, że wody te zamieszkują ośmiornice zdolne do zatapiania statków?

Zdjęcie Ilustracja przedstawiająca atak mitycznego krakena / 123RF/PICSEL

Jeszcze niedawno w ogóle nie wierzono w istnienie takich zwierząt jak goryle czy gigantyczne kałamarnice. Teraz już wiadomo, że to nie kryptydy, tylko realne stworzenia. Uznaje się jednak, że wielkie ośmiornice występują jedynie w północno-wschodniej części Oceanu Spokojnego. Może się jednak okazać, że są gatunkiem dużo bardziej pospolitym niż nam się wydaje.

Czy to ostatecznie rozwiązuje tajemnicę Trójkąta Bermudzkiego? Oczywiście nie, ale staje się to kolejną prawdopodobną teorią, która w przyszłości może jeszcze zostać potwierdzona bardziej przekonującymi dowodami.