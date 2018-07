W Walii na ziemi pojawiły się niezwykłe kształty

Upały i susza w Walii ujawniły niezwykłe geometryczne kształty na ziemi. To nie wiadomość od przedstawicieli cywilizacji pozaziemskich, ale zarysy nieistniejących już budynków.

Zdjęcie W Walii odkryto niezwykłe kształty na ziemi. Fot. Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales (RCAHMW) /materiały prasowe

Próby zbadania i obfotografowania wszystkich zakątków Walii wymagają długich godzin w kokpicie samolotu. Wszystkie loty rozpoczynają się na lotnisku Haverfordwest w Pembrokeshire z międzylądowaniem na lotniskach Caernarfon, Welshpool lub Gloucester. Pomimo znaczących postępów technologicznych, wciąż nie ma skuteczniejszej metody mapowania kraju.



W północnej Walii szaleją wyjątkowe upały i susze, odsłaniając tym samym wiele nieznanych wcześniej stanowisk archeologicznych. Niezwykłe zjawisko odnotowano w hrabstwie Vale of Glamorgan, gdzie promienie słoneczne wypaliły w ziemi kształty nieistniejących od dawna budynków i zarys osady. Jest to konsekwencją zmian składu mineralnego gleby.



- Nie widziałem takich warunków, odkąd zacząłem odbywać loty archeologiczne w 1997 r. Tak wiele nowo odsłoniętych struktur pokazuje jak ważna jest praca w powietrzu - powiedział dr Toby Driver, autor odkrycia, regularnie odbywający loty nad walijskimi stanowiskami archeologicznymi.



Do najbardziej niezwykłych struktur zalicza się pozostałości rzymskich willi zbudowanych w prehistorycznych osadach w Whitton Lodge i Trelissey.