UFO nad Kolumbią? Jest racjonalne wyjaśnienie

​Badacze zjawisk paranormalnych twierdzą, że światła Feniksa ponownie pojawiły się nad Kolumbią. Czym są obserwowane UFO?

Zdjęcie Materiał telewizyjny na temat wydarzeń nad Nevadą i Arizoną - fragment wideo zarejestrowanego w 1997 roku /YouTube

Światła Feniksa to seria szeroko widzianych niezidentyfikowanych obiektów latających obserwowanych na niebie nad stanami USA - Nevadą i Arizoną - a także meksykańską Sonorą w dniu 13 marca 1997 r. Obiekty były widziane przez tysiące ludzi. Nigdy nie pojawiło się oficjalne wyjaśnienie tych obserwacji. Niektórzy twierdzą, że były to ćwiczenia wojskowe, a inni, że odwiedziny cywilizacji pozaziemskiej na naszej planecie.



Kolumbia ma swój własny incydent świateł Feniksa. Nad miastem Medellin pojawił się strumień jasnych świateł. Także w tym przypadku, zjawisko było obserwowane przez wiele postronnych osób, wraz z Juanem Jesusem Vallejo, ekspertem ds. UFO.



- Obiekty poruszały się w inteligentny i skoordynowany sposób przez długi czas - powiedział Vallejo.



Zdjęcie Zdjęcie wykonane nad Kolumbią - bardzo możliwe, że to jedna z satelitów Starlink / materiały prasowe

Obserwacja UFO nad Medellin została nagłośniona przez Scota C. Waringa, słynnego ufologa, którego zdaniem tak właśnie kosmici próbują dać się poznać ludziom.



Niestety, nie wszyscy są przekonani, co do pozaziemskiego pochodzenia świateł nad Medellin. Naukowcy twierdzą, że mogła być to konstelacja satelitów Starlink, które niedawno zostały wystrzelone na orbitę (jest ich tam już ponad 700).



Telewizyjny materiał na temat wydarzeń nad Nevadą i Arizoną:





