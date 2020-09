​Tajemniczy obiekt na dalekiej planetoidzie

Na planetoidzie Bennu dostrzeżono mały, trójkątny przedmiot. Co to takiego?

Zdjęcie Tajemniczy obiekt na Bennu /NASA

Zdjęcie zostało wykonane 11 kwietnia 2019 r. przez sondę OSIRIS-REx należącą do NASA. Wykonano je nad regionem Osprey, który generalnie jest pozbawionym skał i głazów. Tymczasem dostrzeżono tam błyszczący przedmiot przypominający diament o ok. 2 m średnicy.

Zwolennicy teorii spiskowych uważają, że błyszczący przedmiot jest dowodem na to, że NASA wie o istnieniu cywilizacji pozaziemskich. Skąd jednak miałby się on wziąć na Bennu? Prawdopodobnie w celach szpiegowskich, bo przecież kosmici na pewno wiedzieli, że odwiedzimy ten kawałek kosmicznej skały.



Prawda jest jednak znacznie prostsza. To fragment kosmicznej skały i przykład pareidolii, czyli zjawiska dopatrywania się znanych kształtów w przypadkowych szczegółach.



Bennu to planetoida należąca do grupy Apolla oraz obiektów NEO i PHA. Została odkryta 11 września 1999 roku w ramach programu LINEAR.



W latach 2169-2199 planetoida zbliży się ośmiokrotnie do Ziemi - łączne prawdopodobieństwo jej uderzenia w Ziemię w czasie tych przelotów wynosi 0,037 proc. W związku z tym NASA rozważa wysłanie ważących osiem ton pocisków, które mogą zmienić tor lotu ciała niebieskiego.