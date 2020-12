Prawda o Roswell zapisana w pamiętniku

​Długo ukrywany pamiętnik należący do amerykańskiego oficera wywiadu wskrzesił zainteresowanie incydentem w Roswell, w którym ponad 70 lat temu w Nowym Meksyku miało rozbić się UFO.

Zdjęcie Major Jesse Marcel pozujący ze szczątkami UFO /materiały prasowe

Kiedy w lipcu 1947 r. tajemniczy obiekt uderzył w pustynię w pobliżu Roswell Army Air Field (RAAF), major Jesse Marcel został wysłany do nadzorowania zbiórki gruzu. Oficer wydał oświadczenie opisujące "zderzenie i odzyskanie latającego dysku", które wiele osób interpretuje jako dowód kontaktu ludzi z kosmitami. Chwilę po tym zdarzeniu, inny oficer wydał oświadczenie dementujące słowa Marcela i przekonujące, że doszło do odzyskania balonu meteorologicznego.

Zdjęcia umieszczone w lokalnych gazetach pokazywały Marcela pozującego z kawałkami tego, co zostało nazwane fragmentem balonu meteorologicznego. W ciągu ostatnich dziesięcioleci powstało na temat incydentu w Roswell wiele teorii spiskowych. Niedawno rodzina Marcela ujawniła, że prowadził on pamiętnik z tego okresu, który mógł zawierać wskazówki dotyczące katastrofy.



- Rząd twierdził, że odzyskał UFO - mieli o tym informację prasową. Żaden inny rząd na świecie nie powiedział: "Mamy statek kosmiczny", a następnego dnia podał kolejny komunikat prasowy, który mówił: "To był tylko balon pogodowy - powiedział Ben Smith, były agent CIA.



Twórcy nowego serialu dokumentalnego History Channel o Roswell dotarli rzekomo do pamiętnika Marcela, który obecnie jest w posiadaniu jego wnuków. Są w nim przemyślenia majora, który wielokrotnie twierdził, że obiekt, który rozbił się w Roswell miał pochodzenie pozaziemskie. Dziennik prawdopodobnie zawiera też liczne zakodowane wiadomości, których jeszcze nie udało się rozszyfrować.



Zdjęcie Strefa 51 w Roswell - miejsce trzymane w ścisłej tajemnicy przez rząd USA / Świat na Dłoni

Zainteresowanie UFO nie zmalało od czasu incydentu w Roswell - a jeżeli nawet, to ostatnie dowody je wzmocniły. W 2017 i 2018 r. piloci US Navy zarejestrowali trzy spotkania z UAP (niezidentyfikowanymi zjawiskami lotniczymi). Zostały one oficjalnie odtajnione i krążą po Internecie od jakiegoś czasu.



Incydent w Roswell prawdopodobnie był jednak pierwszym odnotowanym kontaktem amerykańskiej armii z UFO.

