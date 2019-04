Meksykański wulkan Popocatepetl od dawna znany jest jako miejsce szczególnej koncentracji niezidentyfikowanych obiektów latających. Regularnie pojawiają się tam dziwne światła, które są widziane przeważnie przez kamery obserwujące stale ten czynny wulkan. Kilka dni temu doszło tam do kolejnej obserwacji takiej anomalii.

Zdjęcie Dziwne światła w okolicy wulkanu Popocatepetl /YouTube

Dziwne światła są często widywany w okolicy wulkanów. Doprowadziło to do powstania teorii, wedle której stanowią one jakiś rodzaj bram do wnętrza ziemi. Oczywiście, ziemska technologia nie jest jeszcze na tyle zaawansowana, aby można było wlecieć do wulkanu, lecz takie właśnie zjawiska obserwowano wielokrotnie w okolicach krateru Popocatepetl.

Najbardziej spektakularna anomalia miała miejsce 26 października 2012 roku. Do krateru wleciał wtedy jakiś cylindryczny obiekt. Rozmaici eksperci wyjaśniali zjawisko sugerując, że do wulkanu wpadł meteor. Problem w tym, że ten rzekomy "meteor" postanowił wylecieć z krateru 15 listopada.

Wideo Incredible UFO Flies Into Volcano 2012 HD

Takie sytuacje są na tyle częste, że wulkan Popocatepetl jest uważany za mekkę dla ufologów, którzy są w stanie wypatrzyć w jego okolicy bardzo wiele interesujących anomalii, takich jak ta przedstawiona na poniższym nagraniu.

Wideo UFO Flies Past Volcano? What Is It?