​W 1984 r. CIA przeprowadziła wywiad z medium, które miało odbyć podróż w czasie na Marsa milion lat temu. Osoba ta ujrzała wizję starożytnego Marsa, pełnego piramid i zaniepokojonych Marsjan stojących w obliczu egzystencjalnego zagrożenia.

Zdjęcie Po lewej jedna z fotografii NASA, przedstawia formację skalną, ale niektórzy uważali, że to piramida /materiały prasowe

W latach 80. ubiegłego wieku CIA zajmowała się dziwacznymi zjawiskami psychicznymi, "zdalnym widzeniem" i hipotezą, że ludzka psychika może przekraczać czasoprzestrzeń.

Odtajniony dokument z 1984 roku - zatytułowany po prostu "Mars Exploration" - przedstawia szczegóły jednego z tych dziwacznych wypadów w nieznane, w którym agent CIA przeprowadza wywiad z medium, podczas gdy ono "odwiedza" Czerwoną Planetę sprzed miliona lat. Medium opowiada o podróży astralnej w trakcie trwania seansu, podczas gdy agent CIA próbuje kierować procesem, często mówiąc innym uczestnikom przesłuchania, aby "raportowali surowe dane" i "surowe percepcje".



W miarę rozwoju tej sennej wizji, medium twierdzi, że widzi niezwykłe formy geologiczne i piramidy w zakurzonym krajobrazie Marsa. Ta podróż przez starożytnego Marsa ostatecznie prowadzi go do odnalezienia dużej grupy kosmitów.



"Widzę bardzo dużych ludzi. Wydają się szczupli i wysocy, ale są bardzo duzi. Noszą jakieś dziwne ubrania. To starożytni ludzie. Oni umierają - ich czas już się kończy. Są bardzo świadomi tego. Szukają sposobu na przetrwanie, ale wiedzą, że ich czas się kończy" - czytamy w raporcie CIA.



Wydaje się, że niektórzy z kosmitów wyruszyli na misję zwiadowczą w celu znalezienia nowego domu, ale wielu z nich nadal utknęło na Marsie, mając nadzieję na przetrwanie trwającego kryzysu ekologicznego.



"Trzymają się za ręce i czekają na coś, co może powrócić. Najwyraźniej grupa z nich, która poszła znaleźć nowe miejsce do życia, nie wróciła. To tak, jakbym dostawał wszelkiego rodzaju przytłaczające informacje o zepsuciu ich środowiska. Załamuje się ono bardzo szybko i ta grupa udała się gdzieś, aby znaleźć inne miejsce do życia" - wspomina medium.



Nie jest jasne, do czego to wszystko się odnosi. Dokument jest niezwykle skąpy i zawiera bardzo niewiele informacji poza zapisem wywiadu. Nie trzeba dodawać, że CIA zaprzestała operacji parapsychicznych po tym, jak w raporcie z 1995 roku stwierdzono, że zdalne widzenie "nie przyniosło konkretnych, specyficznych informacji cenionych w gromadzeniu informacji wywiadowczych".