Odkryto zdeformowane czaszki w Chorwacji - do kogo należały?

W Chorwacji odkryto zdeformowane czaszki, które wyglądają jakby należały do kosmitów.

Zdjęcie Sztuczna deformacja czaszek była w przeszłości czymś powszechnym /materiały prasowe

Archeolodzy odkryli trzy starożytne szkielety w Chorwacji. Dwa z nich miały spiczaste, sztucznie zdeformowane czaszki. Każda z czaszek miała nieco inny kształt, by podkreślić, że jej właściciel należał do określonej grupy kulturowej.



Sztuczne odkształcanie czaszek było praktykowane w różnych częściach świata - od Eurazji, przez Afrykę, po Amerykę Południową. Jest to praktyka formowania kształtu czaszki młodej osoby za pomocą ciasnych nakryć głowy, bandaży lub sztywnych narzędzi. Dotyczy to okresu niemowlęcego, gdy kości czaszki są jeszcze plastyczne.



Przyczyny tego typu zachowań były różne - od określania statusu społecznego po tworzenie piękniejszej (w mniemaniu twórców) czaszki. Pierwszy znany przypadek tej praktyki miał miejsce 12 000 lat temu w starożytnych Chinach. Nie jest jednak pewne, czy to właśnie stamtąd rozprzestrzeniła się ta technika, czy pojawiła się niezależnie w różnych częściach świat.



Archeolodzy znaleźli trzy szkielety w grobie w stanowisku archeologicznym Hermanov Vinograd w Chorwacji w 2013 r. W latach 2014-2017 analizowali szkielety różnymi metodami, włącznie z analizą DNA i obrazowaniem radiograficznym - metodą polegającą na użyciu promieniowania do oglądania wnętrza obiektu, takiego jak czaszka.



Analizy wykazały, że znalezione szkielety należały do osób żyjących między 415 a 560 r.n.e. Okazało się, że jedna z osób pochodziła z Eurazji Zachodniej, druga z Bliskiego Wschodu, a trzecia z Azji Wschodniej.



- Wydaje nam się, że różne typy deformacji czaszek w Europie były wizualnym wskaźnikiem powiązania z konkretną grupą kulturową - powiedział Mario Novak, archeolog z Instytutu Badań Antropologicznych w Zagrzebiu.



Póki co, nie jest jasne, do jakich grup kulturowych należały wspomniane osoby. Naukowcy szukają kolejnych czaszek, które mogłyby pomóc rozwikłać im tę tajemnicę.