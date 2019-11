Odkryto wrak okrętu podwodnego 75 lat po jego zniknięciu

​Odkryto wrak USS Grayback (SS-208), okrętu podwodnego z okresu II wojny światowej, który zniknął w 1944 r. z 80 członkami załogi na pokładzie.

Zdjęcie Odkryto USS Grayback /materiały prasowe

Film udostępniony na YouTube przez Lost 52 Project, organizację zajmującą się lokalizacją zaginionych amerykańskich okrętów podwodnych z II wojny światowej, ogłosił odkrycie wraku okrętu podwodnego klasy Tambor. Jest to pierwszy wrak odkryty u wybrzeży Japonii, leżący na głębokości 435 m na południe od Okinawy.



USS Grayback miał udaną służbę. W trakcie trzech lat zatopił kilkanaście japońskich statków. Został on zwodowany 31 stycznia 1941 r. i miał obsłużyć 9 patroli bojowych. 94-metrowy okręt podwodny opuścił Pearl Harbor na swój dziesiąty patrol bojowy w styczniu 1944 r., a kiedy nie wrócił do portu pod koniec marca, został uznany za zaginiony. Według oficjalnych japońskich zapisów, Grayback "eksplodował i natychmiast zatonął", gdy dosięgła go bomba o masie 227 kg wypuszczona przez bombowiec Nakajima B5-N Carrier.



Po zakończeniu wojny, marynarka opracowała historię tego, jak zniknęły 52 okręty podwodne, wykorzystując japońskie zapisy wojenne zawierające przybliżone lokalizacje statków. Uznano, że USS Grayback zatonął 160 km na południowy-wschód od Okinawy, chociaż współrzędne szerokości i długości geograficznej były przesunięte o jedną cyfrę z powodu błędu w tłumaczeniu. Analiza zapisów radiowych pozwoliła badaczom znaleźć właściwe współrzędne i rozpocząć misję badawczą w czerwcu.



Zespół Tima Taylora użył autonomicznego pojazdu podwodnego (AUV), aby zanurkować kilkaset metrów nad dnem, rejestrując dane sonaru w odstępach 24-godzinnych. Kiedy AUV wrócił do okrętu, naukowcy pobrali i przeanalizowali dane zebrane podczas nurkowania. Dopiero pod koniec zobaczyli dwie anomalie na dnie oceanu, po czym uruchomili zdalne sterowanego robota (ROV) w celu przekazania obrazu na żywo. Okręt został znaleziony na głębokości 435 m.