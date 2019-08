Odkryto „miasto gigantów”, z którego miał pochodzić Goliat

W Izraelu archeolodzy od lat prowadzą wykopaliska w mieście Tell es Safi. To miejsce jest uważane za prawdopodobną lokalizację biblijnego miasta Gat, z którego miał pochodzić słynny Goliat. Badacze twierdzą, że odkryli ruiny gigantycznego miasta z IX i X wieku p.n.e - to może być Gat.

Według gazety "Jerusalem Post" wykopaliska dowiodły, że rzeczywiście odnaleziono starożytne miasto Gat, w którym, jak się uważa, urodził się legendarny biblijny gigant Goliat. Goliat był wojownikiem Filistynów. Gat wraz z Gazą, Aszkelonem, Aszdodem i Ekronem były jednymi z pięciu miast Filistynów, które upadły w 830 roku p.n.e. podbite przez wojska aramejskiego króla Hazaela.

Nowe badania wykazały, że miasto Gat prawdopodobnie istniało znacznie wcześniej, niż sądzono do tej pory. Potwierdzono, że zabudowa występowała tam już w XI wieku p.n.e, czyli w czasach Goliata. Wykopaliska dowodzą, że Gat w czasach Goliata był znacznie większym ośrodkiem niż w późniejszych okresach jego historii. Archeolodzy zwracają również uwagę na niezwykłą architekturę. Ich zdaniem budynki były tam monumentalne i bardzo masywne, a jako materiał budowlany były tam wykorzystywane ogromne głazy.



Odkrycie to jest zgodne z biblijnymi opowieściami o gigantach, takich jak Goliat. Jednak według oficjalnej wersji historii nikt wcześniej nie odnalazł dowodów archeologicznych na istnienie gigantów. Również w obrębie wykopalisk nie odnaleziono szkieletów, które można by nazywać gigantycznymi.

Według naukowców, potomkowie Izraelitów i Filistynów próbowali wyjaśnić gigantyczną skalę miasta Gat sugestią, że zamieszkiwali go olbrzymi ludzie.