Odkryto anomalie termiczne w piramidzie Cheopsa

​Naukowcy byli zszokowani, gdy odkryli "anomalie termiczne" w cegłach Wielkiej Piramidy. To oznacza, że jesteśmy coraz bliżej rozwikłania kolejnych tajemnic Cheopsa.

Zdjęcie Piramida Cheopsa wciąż skrywa wiele tajemnic - właśnie odkryto kolejną z nich /123RF/PICSEL

Piramida Cheopsa to piramida znajdująca się w Egipcie na płaskowyżu w Gizie. Zbudowana w okresie Starego Państwa ok. 2560 lat p.n.e. z przeznaczeniem na grobowiec faraona Cheopsa. Jest jedynym nienaruszonym obiektem spośród Siedmiu Cudów Świata Starożytnego. Budowano ją 20 lat i składa się z 2,3 mln bloków wapienia i granitu, niektóre ważące aż 80 ton.

Niedawno trzy kamienie na dnie Wielkiej Piramidy wywołały spore poruszenie, kiedy odkryto "anomalie" wykryte za pomocą kamer termowizyjnych.



Naukowcy mówią o możliwych wyjaśnieniach tego stanu rzeczy, takich jak istnienie pustych obszarów w środku piramidy, wewnętrzne prądy powietrza czy też zastosowanie specyficznych materiałów budowlanych. Do Egiptu zjechali eksperci poszukujący ukrytych komór w piramidzie Cheopsa.



Zespół uczonych z Egiptu, Francji, Kanady i Japonii wykorzystał termografię podczerwoną do zbadania piramid podczas wschodu Słońca. Słońce ogrzewa struktury wapienne z zewnątrz, a także przy zachodzie Słońca, gdy się schładzają. Stwierdzono "istnienie kilku anomalii termicznych, które zaobserwowano podczas faz nagrzewania lub schładzania".



Szczególnie imponująca anomalię stwierdzono na poziomie gruntu po wschodniej stronie Wielkiej piramidy. Niestety, do tej pory nie zaproponowano satysfakcjonujących wyjaśnień tych anomalii. Nie wiadomo, do czego mogły służyć sekretne puste komory.



Zdjęcie Anomalie termiczne zanotowane przez egipskie Ministerstwo Starożytności w cegłach Wielkiej Piramidy / materiały prasowe

Najbardziej ekscytującą możliwością jest, że w sekretnej komorze wewnątrz Wielkiej Piramidy znajduje się ciało Cheopsa. Powszechnie wiadomo, że w piramidzie jest sporo pustych przestrzeni i tajemniczych komnat, których przeznaczenie pozostaje tajemnicą.