Niewyjaśnione Raport Pentagonu o UFO: Nie ma jednego wyjaśnienia

Departament Obrony (DoD) utworzył Grupę Zadaniową ds. Niezidentyfikowanych Zjawisk Powietrznych (UAPTF) w sierpniu 2020 roku, w celu "poprawy zrozumienia i uzyskania wglądu w naturę i pochodzenie niezidentyfikowanych zjawisk lotniczych". W pierwszym miesiącu swojej działalności organizacja ta zorganizowała odprawę z NASA, aby omówić możliwość natknięcia się na UFO poza Ziemią.

- W trakcie swojej pracy, UAPTF dotarł do organizacji w całym DoD, Wspólnocie Wywiadowczej i rządzie USA. Ze względów bezpieczeństwa nie będziemy szczegółowo opisywać wkładu konkretnych organizacji w pracę UAPTF, ani obszarów omawianych z każdą organizacją w ramach dochodzeń UAPTF - powiedziała Susan Gough, rzecznik Pentagonu.



W "bezpiecznej" wideokonferencji wzięły udział ważne osoby z kręgów NASA, m.in. kierownik programu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) Joel Montalbano, była zastępca administratora do spraw legislacyjnych Suzanne Gillen, dyrektor Wydziału Kontroli Eksportu i Łączności Międzyagencyjnej Margaret Kieffer.



UAPTF mogła chcieć uzyskać dostęp do danych ISS, aby ocenić przydatność jej systemów obserwacji Ziemi dla trwających badań UFO zgłaszanych w atmosferze. Pentagon tego nie potwierdza, ale też nie zaprzeczył.



- Warto zauważyć, że NASA jest organizacją o szerokich obowiązkach naukowych, włączając w to badania atmosfery. Takie informacje są niezbędne do pełnego zrozumienia środowiska, w którym działają żołnierze Marynarki Wojennej oraz warunków, które mogły występować podczas każdej konkretnej obserwacji - powiedziała w oświadczeniu Gough.



Reklama