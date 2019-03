Na zdjęciach z Marsa widać obiekt, który może być reliktem technicznej cywilizacji

Łazik Curiosity przesłał na Ziemię dziwne zdjęcie przedstawiające obiekt, który wygląda na poddaną obróbce mechaniczną część lub osłonę jakiegoś mechanizmu.

Zdjęcie Dziwny obiekt wygląda jak kawałek metalu, brutalnie wyrwany z jakiegoś urządzenia /materiały prasowe

Niezwykłe zdjęcie przedstawiające coś, co przypomina fragment jakiegoś urządzenia, zostało wykonane 1 marca 2019 roku przez jedną z kamer łazika Curiosity. Wzbudziło ono zainteresowanie ufologów, którzy sugerują, że może to być jakiś artefakt poprzedniej marsjańskiej cywilizacji.

Niezwykły obiekt z pewnością nie jest kamieniem - twierdzą badacze. Wygląda jak kawałek metalu, brutalnie wyrwany z jakiegoś urządzenia. Widać ślady obróbki i okrągły otwór na środku. Według pierwszego założenia, może to być częścią łazika, ale trudno powiedzieć, która. Poza tym nigdy nie informowano, aby z Curiosity odpadały wcześniej jakieś drobne części.

Bez wątpienia jest to jedno z najbardziej intrygujących odkryć na obrazach z Marsa. Jeśli NASA nie wyda komunikatu potwierdzającego, że fragment sfotografowany przez Curiosity jest częścią łazika, można będzie założyć, że albo są to szczątki któregoś z orbiterów czerwonej planety, albo mamy do czynienia z reliktem jakiejś starożytnej marsjańskiej cywilizacji technicznej