Zwykle wydaje nam się, że w starożytności nie istniała technologia. To częsty błąd, który obnaża wiele artefaktów, a zwłaszcza słynny mechanizm z Antikythiry. Duży fragment starożytnego urządzenia odnaleziono około roku 1900 podczas penetrowania wraku rzymskiego statku z łupami wojennymi, który zatonął prawdopodobnie około roku 100 przed Chrystusem.

Zdjęcie Mechanizm z Antikythiry. Fot. Wikipedia /Wikipedia

W 1900 roku grecki nurek Elias Stadiatos odkrył wrak starożytnego statku handlowego na głębokości 42 m obok wyspy Antykithiry. Nurkowie wydobyli szereg posągów i innych artefaktów. Sam mechanizm został odkryty 17 maja 1902, kiedy archeolog Valerios Stais odkrył, że skorodowana bryła brązu wydobyta z wraku zawiera koła zębate.

Od początku stało się jasne, że mechanizm z Antikythiry to coś wyjątkowego i w jakiś sposób związanego z astronomią. Aby zrozumieć zasadę działania urządzenia naukowcy podjęli się heroicznego zadania. Zbudowano specjalnego rentgena, który miał prześwietlić mechanizm warstwa po warstwie, co mogłoby pomoc potwierdzić ilość zębów jednego z dużych trybów znajdujących się w tym urządzeniu. Potem aparat rentgenowski przyjechał do muzeum gdzie przechowuje się mechanizm.

Precyzja wykonana tego prekursora komputera potwierdza nie tylko wielką wiedzę astronomiczną, ale i inżynierską. Zaprojektowanie takiego urządzenia nie jest rzeczą prostą nawet dzisiaj, czego doświadczyli nowożytni uczeni starający się odbudować replikę mechanizmu z Antikythery.

Naukowcy ustalili, że mechanizm miał do siedemdziesięciu zębów i był w stanie stymulować zachowanie ciał niebieskich takich jak Słońce, Księżyc i sześć najbliższych nam planet. Urządzenie to robi duże wrażenie, ponieważ jest dowodem na istnienie w starożytności technologii, która przypomina dbałością wykonania urządzenia z przełomu XIX i XX wieku.

Według doniesień BBC, która nakręciła film o tym dziwnym artefakcie z przeszłości, pochodzenie tego mechanizmu może sięgać aż czasów Archimedesa. Niewykluczone, że jest to nawet jego konstrukcja. Niestety specyfika starożytności już taka jest, że wiemy o tym bardzo niewiele i próbujemy dociekać prawdy na podstawie domysłów i skojarzeń. Ludzkość może mieć bowiem tendencję do zapominania wszystkiego i powtarzania cyklicznie tych samych błędów. Mechanizm z Antikythiry dowodzi istnienia w przeszłości nie tylko wyrafinowanej technologii, ale jeszcze geniuszy na miarę Leonardo da Vinci czy Issaca Newtona.