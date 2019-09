Lokalizacja Machu Picchu nie jest przypadkowa

Ponad 500 lat temu Inkowie zbudowali Machu Picchu w nieprzypadkowym miejscu. Okazuje się, że taka lokalizacja miała na celu zapewnić mu nietykalność przez ziemskie kataklizmy.

Zdjęcie Machu Picchu powstało w tym miejscu nie bez powodu /123RF/PICSEL

Machu Picchu pozornie wyrzeźbione w przypadkowym miejscu w Andach, znajduje się na wąskim grzbiecie na wysokości 2400 m n.p.m. Według UNESCO, w około 200 pojedynczych budowlach mieszkało nawet 1000 osób. Od momentu odkrycia w 1911 r. Machu Picchu generuje więcej pytań niż odpowiedzi.



- Lokalizacja Machu Picchu nie jest przypadkiem. Nie byłoby możliwe zbudowanie takiego miasta w wysokich górach, gdyby podłoże nie było pęknięte - powiedział Rualdo Menegat, geolog z Brazylijskiego Federalnego Uniwersytetu w Rio Grande do Sul.



W szczególności naukowcy zastanawiali się, dlaczego tak skomplikowane budynki powstały w tak niedostępnym miejscu. Odpowiedź prawdopodobnie leży pod powierzchnią Ziemi. Dzięki zdjęciom satelitarnym, pomiarom terenowym i analizie geoarcheologicznej, naukowcy twierdzą, że miasto zostało zbudowane powyżej przecięcia sieci pęknięć i linii uskoków o różnych rozmiarach. To nie było przypadkowe.



- Inkowie celowo wybrali wady tektoniczne do budowy swoich miast. W Machu Picchu skały były tak rozdrobnione, że można było budować miasta na dużych wysokościach. To było strategicznie bezpiecznym rozwiązaniem, zarówno w kontekście ochrony przed zagrożeniami geologicznymi, jak i niegościnnymi warunkami Andów. Główne budynki i schody zostały zbudowane zgodnie z trzema wspomnianymi kierunkami uskoków - dodał Rualdo Menegat.



Machu Picchu jest znane ze swoich misternie zaplanowanych konstrukcji. Kamienie bez zaprawy zostały ze sobą połączone w taki sposób, że nie można wsunąć między nich nawet karty kredytowej, co mogło kilkakrotnie uratować miasto przed zniszczeniem. Peru jest regionem aktywnym sejsmicznie, a kiedy dochodzi do trzęsień ziemi, pomysłowo rozmieszczone kamienie "tańczą" i wpadają w misternie zaprojektowane miejsca.



Nowa analiza wyraźnie pokazuje mapę uskoków i pęknięć tektonicznych, która leżu u podstaw budowy Machu Picchu.



Niestety, nie jest jasne, czy Inkowie zdawali sobie sprawę, że Machu Picchu znajduje się na przecięciu dwóch linii uskoków, czy związana z tym aktywność sejsmiczna skłoniła ich do wyboru takiej lokalizacji.