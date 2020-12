Kolejny monolit, tym razem w Australii - ma współrzędne geograficzne

​Jakiś czas temu na pustyni w Utah pojawił się tajemniczy monolit. Wkrótce zniknął, ale od tego czasu podobne budowle zaobserwowano na wyspie Wight, w Rumunii, a także teraz - w Australii. Okazuje się, że na tym najnowszym są zapisane współrzędne geograficzne.

Zdjęcie Co wskazują współrzędne geograficzne na monolicie z Australii? /materiały prasowe

Pierwszy zestaw współrzędnych wskazuje na Trump Tower w Nowym Jorku. Niektórzy zaczęli podejrzewać, że może to być chwyt marketingowy ustępującego prezydenta USA. Pozostałe współrzędne wskazują na pozornie przypadkowe lokalizacje, takie jak Managaha, bezludna wyspę na Marianach Północnych, a także Sfinksa w Egipcie.

Mimo iż nie ma pewności, to naukowcy przypuszczają, że wszystkie monolity są kopiami tego, który pojawił się w Utah już w 2016 r. Nie wiadomo, czy współrzędne geograficzne są na wszystkich monolitach, czy tylko na wybranych.



Według oficjalnych informacji, nie wiadomo, kto jest budowniczym monolitu, jego właścicielem, a także tego, dlaczego obiekt pojawia się on w różnych miejscach na świecie (w sumie w 40 miejscach). Najbardziej prawdopodobne jest to, że jest to akcja marketingowa mająca na celu promocję nowego artysty, ale pewności nie ma.

Zdjęcie Monolit z Utah. Fot. Patrickamackie2 / Wikipedia