Kanadyjski samolot wojskowy uniknął kolizji z UFO

Pod koniec lipca jeden samolot wojskowy i jeden komercyjny zauważyły tajemniczy zielony obiekt unoszący się na kanadyjskim niebie. UFO błyskawicznie zniknęło w chmurach nad Zatoką Świętego Wawrzyńca na wschodnim wybrzeżu Kanady.

We wstępnym raporcie do bazy danych incydentów lotniczych kanadyjskiego rządu oba loty opisały "jasnozielony obiekt latający", który "wleciał w chmurę, a następnie zniknął". Na szczęście obiekt ten nie wpłynął na nominalne operacje żadnego z lotów.



Pierwszym lotem był kanadyjski samolot wojskowy, który wystartował z bazy w Ontario i leciał do Kolonii w Niemczech. Drugi to samolot pasażerski KLM kursujący z Bostonu do Amsterdamu. Badacz lotnictwa Steffan Watkins zbadał dane z transpondera obu lotów i zauważył, że samolot wojskowy wykonał nagłą zmianę wysokości, kiedy dostrzegł UFO. Innymi słowy: samolot mógł zmienić kurs, aby uniknąć kolizji z UFO.



W raporcie powiązano zdarzenie z deszczem Perseidów i innymi przyziemnymi zdarzeniami.



Podczas gdy Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (DoD) śledzi wszelkie spotkania z UFO, kanadyjska armia tego nie robi. Nie oznacza to, że osoby prywatne są równie obojętne na potencjalne obserwacje UFO. W 2019 roku prywatny kolekcjoner przekazał Uniwersytetowi Manitoba w Winnipeg 30 000 dokumentów związanych z UFO. Zawierały one informacje o zdarzeniu w Falcon Lake, które jest najbardziej znanym incydentem UFO w kraju.

