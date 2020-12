Izraelski ekspert mówi, że USA miały kontakt z kosmitami

​Były szef izraelskiego bezpieczeństwa kosmicznego mówi, że kosmici istnieją, ale ludzkość nie jest jeszcze gotowa na tę wiedzę.

Zdjęcie Kosmici nie chcą nawiązać z nami kontaktu? /123RF/PICSEL

Ta "Galaktyczna Federacja" rzekomo od lat utrzymuje kontakt z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, ale informacje o tym są trzymane w tajemnicy. To dlatego, że ujawnienie istnienia życia pozaziemskiego wywołałoby masową histerię. Tak twierdzi emerytowany izraelski generał - Haim Eshed.

Eshed przez prawie 30 lat był szefem izraelskiego programu bezpieczeństwa kosmicznego. Wyjaśnił, że zarówno Izrael, jak i USA od lat utrzymują kontakt z kosmitami. Eshed nazwał obcych mianem "Galaktycznej Federacji".



87-letni Eshed wyjaśnił, jakie porozumienia zostały zawarte między kosmitami a USA. Dotyczą one zbadania i zrozumienia "struktury Wszechświata".



Podobno na Marsie znajduje się tajna podziemna baza, w której Amerykanie i kosmici, ramię w ramię, obserwują kosmos. Utworzenie Sił Kosmicznych jako piątej gałęzi amerykańskich sił zbrojnych to naturalna konsekwencja tego faktu.



Eshed twierdzi, że prezydent Donald Trump jest świadomy istnienia kosmitów i był "na skraju" ujawnienia tego faktu. Galaktyczna Federacja podobno powstrzymała go przed tym, bo wywołałoby to masową histerię. Ludzkość musi "ewoluować i osiągnąć etap, w którym zrozumie, czym jest przestrzeń kosmiczna".



Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Jeśli chodzi o powód, dla którego Eshed zdecydował się ujawnić te informacje teraz, to wynika on po prostu z tego, jak bardzo jest szanowany w środowisku akademickim.



- Gdybym pięć lat temu chciał powiedzieć to, co mówię dzisiaj, trafiłbym do zakładu psychiatrycznego. Dzisiaj, jest już inaczej. Nie mam nic do stracenia. Otrzymałem dyplomy i nagrody, jestem szanowany na zagranicznych uniwersytetach - powiedział Eshed.



Oficjalnie, nie ma żadnych dowodów, które mogłyby potwierdzić rewelacje Esheda.