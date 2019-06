FBI ujawnia dowody dotyczące Wielkiej Stopy

FBI udostępniło pakiet dokumentów z lat 70. ubiegłego wieku dotyczących Wielkiej Stopy. Znalazły się wśród nich analizy próbek rzekomych włosów tego legendarnego stworzenia z 1976 r.

Według legend, w Amazonii żyje plemię półludzi, półmałp, zwanych Maricoxi

Okazuje się, że przeanalizowane włosy nie należały do Wielkiej Stopy, a do jelenia. Pakiet plików zawiera korespondencję między łowcą dzikich zwierząt, Peterem Byrnem a późniejszym zastępcą dyrektora FBI, Jayem Cochranem Jr.



W liście z 24 listopada 1976 r. Byrne napisał: "Nie znajdujemy często włosów, których nie potrafimy identyfikować. Włosy, które znaleźliśmy przymocowane do małego kawałka skóry są pierwszymi, które naszym zdaniem mogą mieć znaczenie w poszukiwaniach Wielkiej Stopy".



Zdjęcie Wciąż nie znaleziono satysfakcjonującego dowodu na istnienie Wielkiej Stopy / materiały prasowe

Szczegółowa analiza włosów wykazała, że należały one do jelenia. To oznacza, że wciąż nie znaleziono satysfakcjonującego dowodu na istnienie Wielkiej Stopy. Wszystkie obecne sygnały o dostrzeżeniu potwora pochodzą z relacji (często wątpliwych) świadków.



Ostatnie analizy społeczne wykazały, że w Wielką Stopę wierzy mniej więcej tylu Amerykanów, co w Wielki Wybuch.