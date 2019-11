Pod powierzchnią Oceanu Spokojnego, między Meksykiem a Hawajami, znaleziono dziwne gigantyczne ślady przypominające odciski stóp. Co prawda istnieją pewne teorie co do ich genezy, jednak jest jeszcze daleko do osiągnięcia jakichkolwiek ostatecznych odpowiedzi.

Odkrycia dokonał robot nurkujący w oceanicznych głębinach w ramach brytyjskiego badania przeprowadzonego przez National Oceanographic Centre (NOC) w Southampton. W sumie wykryto ponad 3500 pojedynczych wgłębień, a niektóre z nich mierzyły nawet 2,5 metra długości i 13 cali głębokości. Ślady znajdują się do tego tak głęboko ( na maksymalnej głębokości wody 4258 m), że nie mógłby ich wykonać żaden żywy organizm, choć pojawiły się już głosy że to założenie może być błędne.

Początkowo ślady wprawiły badaczy w zakłopotanie. Nie były one związane z działalnością wydobywczą ani naukową na tym obszarze; wydawały się zbyt duże, aby mogły zostać stworzone przez ryby lub inne typowe zwierzęta głębinowe; i nie sądzono, że powstały w wyniku procesów geologicznych, takich jak wyciek gazu lub płynu.



Pewną poszlaką było to, że ślady przypominały te przypisywane wielorybom, co skłoniło naukowców do zasugerowania, że prawdopodobnym sprawcą jest wieloryb nurkujący bardzo głęboko. Należy jednak przy tym pamiętać, że jeśli rzeczywiście zostałyby one wykonane przez wieloryba, to zwiększyłoby to znaną nam maksymalną głębokość nurkowania tego ssaka morskiego o ponad 1000 m.



Wieloryby głębinowe - takie jak wieloryby dziobakowe lub kaszaloty - są najbardziej wyspecjalizowanymi i najmniej zrozumianymi ze wszystkich ssaków morskich. Są niepozornymi i nieuchwytnymi głębokimi nurkami, wynurzającymi się tylko na chwilę, aby zaczerpnąć powietrza. Wiele z tego, co wiadomo nam na temat tych zwierząt, zostało zebrane z osieroconych okazów lub materiałów ze zbiorów muzealnych. Nikt nie ukrywa zatem, że wiedza na temat ich zachowania, preferencji siedliskowych lub diety jest bardzo niewielka.

Donoszono, że wieloryby dziobate pozostawiały podobne oznaczenia na głębinowych wulkanach błotnych. W płytszych wodach, na szelfie kontynentalnym, inne gatunki wielorybów wykorzystują dno morskie do karmienia lub usuwania martwej skóry, jednak wciąż nie jest jasne, dlaczego wieloryby miałyby pozostawiać takie znaki w głębinach oceanie. Pozostaje oczywiście opcja że to nie one są odpowiedzialne za te oznaczenia. Jednak jeśli to nie wieloryby stworzyły te tajemnicze ślady, to kto lub co jest za nie odpowiedzialne?