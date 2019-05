​Czy Nostradamus przewidział "Grę o tron" i jej finał?

Nostradamus miał przepowiedzieć śmierć króla Francji, rewolucję francuską, dojście Hitlera do władzy oraz zabójstwo prezydenta Kennedy’ego. Ale to nie wszystko. Czy przepowiedział także "Grę o tron"?

Zdjęcie Daenerys Targaryen i Nostradamus, który - kto wie - mógł przewidzieć fenomen tego serialu. Fot. Wikipedia/materiały prasowe /materiały prasowe

To już koniec "Gry o tron". Po ośmiu sezonach walki o Żelazny Tron, kultowy serial HBO się skończył. Mimo że tylko część fanowskich teorii się spełniła, to fabułę "Gry o tron" przepowiedział, astrolog i jasnowidz znany lepiej jako Nostradamus. Co dokładnie? Oto kilka przykładów.

Ostrzegamy - lepiej, aby dalszą część materiału czytały osoby znające 8. sezon "Gry o tron".



Przepowiednia: "Kiedy wielka katedra zabłyśnie na czerwono, rozpocznie się upadek człowieka."



Podczas gdy wiele osób wierzy, że przepowiednia dotyczy pożaru katedry Notre Dame, jest jeszcze jeden budynek, który stanął w płomieniach. To Czerwona Twierdza, która została spalona przez Daenerys, która tym samym przemieniła się w Szaloną Królową.



Przepowiednia: "Bestie żądne krwi przekroczą rzeki. Duża część pola bitwy będzie przeciwko Histerowi. Wielki zostanie uwięziony w klatce z żelaza."



Bestiami, o których mowa w tej przepowiedni mogą być smoki. Mimo że historycy upierali się, że "Hister" brzmi podobnie do Hitlera, jest inne logiczne wytłumaczenie. "Hister" brzmi jak "mister", a mr. Robert Baratheon był mężem Cersei, która została pokonana przez smoki Daenerys. Ta "klatka" w przepowiedni odnosi się tak naprawdę do klatki umysłu, do której trafia Dany.



Przepowiednia: "Zagubione rzeczy zostaną odkryte, ukryte przez stulecia. Mędrzec będzie czczony niemal jak boskie stworzenie. To wydarzy się, gdy Księżyc ukończy swój wielki cykl."



Zdjęcie / materiały prasowe

Tajemnica prawdziwego pochodzenia Jona była "zagubioną rzeczą", którą "odkryto". Była to tajemnica skrywana przez wiele lat, które mogły się dłużyć jak stulecia. To Jon Snow jest prawdziwym spadkobiercą Żelaznego Tronu, a Samwell Tarly, który odkrył tę informację był czczony przez niektórych jak Bóg. "Księżyc" zakończył swój "wielki cykl", co odnosi się do śmierci Cersei. Poza tym w momencie śmierci była w ciąży, więc został zakończony cykl tygodni księżycowych.



Oczywiście, powyższe proroctwa są mocno naciągane i należy je traktować z przymrużeniem oka. To raczej nie dowód na ponadprzeciętne zdolności Nostradamusa, a na to, że ludzie są w stanie dorobić kontekst dosłownie do wszystkiego.