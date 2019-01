Czy Chiny sfałszowały lądowanie na Księżycu?

Zwolennicy teorii spiskowych są przekonani, że NASA sfałszowała lądowanie na Księżycu. Teraz świat obiegają głosy, że Chińczycy zrobili to samo.

Zdjęcie Sonda Chang'e-4 wylądowała na Księżycu dokładnie między wskazującymi strzałkami /NASA

Chiński lądownik Chang'e-4 dotknął powierzchni Srebrnego Globu 3 stycznia 2019 r. Zdjęcie zrobione 8 grudnia 2018 r. pokazuje miejsce lądowania zorientowane tak, aby pasowało do zdjęć wykonanych przez Chang'e-4. Niektórzy mają wątpliwości, czy zdjęcia przesyłane przez chiński lądownik pasują do otaczającego terenu w obiektywie Lunar Reconaissance Orbiter Camera (LROC).



Zwolennicy teorii spiskowych są przekonani, że Chińczycy tak naprawdę nie wylądowali na Księżycu.



- Sądzę, że Chiny mogły zdecydować się na taki krok, ponieważ NASA sfałszowała pierwsze lądowanie na Księżycu - powiedział Scott C. Waring, łowca UFO i teorii spiskowych z "UFO Sightings Daily".



Mimo że dysponujemy zdjęciami Księżyca zrobionymi z lądownika i próbkami gleby przywiezionymi ze Srebrnego Globu, to wiele osób wciąż poddaje w wątpliwość prawdziwość lądowania NASA na Księżycu.



Zdjęcia z orbity przedstawiające teren po lądowaniu Chang'e-4 prawdopodobnie rozwieją wszelkie wątpliwości.