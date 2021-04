Czy "Chińskie NASA" potwierdziło odkrycie "inteligentnego życia"?

​Tajemniczy tweet chińskiej agencji kosmicznej może mieć coś wspólnego z życiem pozaziemskim. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że to tylko próba przykucia uwagi do zupełnie innego tematu.

Reklama

Zdjęcie Co chcą przekazać nam Chińczycy? /123RF/PICSEL

Na niezweryfikowanym anglojęzycznym koncie na Twitterze należącym rzekomo do Chińskiej Narodowej Agencji Kosmicznej (CNSA) zamieszczono tajemniczy tweet, w którym czytamy: "Z wielką ceremonią ogłaszamy potwierdzenie istnienia inteligentnego życia!".

Reklama

Tweet spędził sen z powiek wielu osobom podczas weekendu, a opinia publiczna do dziś zastanawia się, jakie jest jego znaczenie. Warto jednak przyjrzeć się szczegółom. Konto twitterowe CNSA_en nie jest zweryfikowane i nie ma etykiety "organizacja rządowa Chin", którą możemy znaleźć na innych oficjalnych chińskich kontach. To sugeruje, że konto może być fałszywe.



Czujni obserwatorzy zauważyli jednak, że zweryfikowane twitterowe konta należące do UK Space Agency i US Space Command obserwują konto CNSA_en. Nie jest to żadne potwierdzenie, że konto CNSA_en jest oficjalne, a z drugiej strony, może być coś, o czym nie mamy pojęcia.



Konto raczej nie zostało zhakowane, bo tweeta można przeczytać do dziś. Gdyby było inaczej, to wiadomość zostałaby błyskawicznie usunięta po wykryciu nieprawidłowości. Tweeta nie można raczej także traktować jako próby żartu. Istnieje niewielka szansa, że treść wiadomości nie została poprawnie przetłumaczona.

Nie można wykluczyć także najbardziej oczywistej opcji, czyli chęci potwierdzenia przez Chiny inteligentnego życia.



W tym momencie żadne inne zweryfikowane anglojęzyczne chińskie konta rządowe nie retweetowały wiadomości, ani nie opublikowały niczego sugerującego, że takie ogłoszenie zostało oficjalnie umieszczone.



Od pewnego czasu do internetu trafia coraz więcej raportów na temat oficjalnych obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających przez armię USA. Były dyrektor National Intelligence, John Ratcliffe, przekazał niedawno, iż Pentagon posiada wiele raportów o niezidentyfikowanych zjawiskach lotniczych, które wkrótce mogą zostać odtajnione i upublicznione. Wiele z nich zawiera obserwacje obiektów wykonujących ruchy, które są trudne do odtworzenia zgodnie z obowiązującymi prawami fizyki.