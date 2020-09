​Cylinder na Marsie?

Na Marsie "znajdowano" już wiele rzeczy. Jednym z najnowszych odkryć jest coś na kształt cylindra.

Zdjęcie Fot. Scott C. Waring /materiały prasowe

Scott C. Waring, znany w pewnych kręgach ufolog, przeanalizował zdjęcia zrobione przez łazik Curiosity na Marsie i odkrył strukturę przypominającą cylinder.

- Znalazłem kapelusz. Cylinder, żeby być precyzyjnym. Leży na boku i jest częściowo zakopany pod marsjańską glebą. Może to znak, że kiedyś po Marsie chodził ktoś z Ziemi? - pyta retorycznie Scott C. Waring.



Obiekt, o którym mowa, to raczej nie żaden kapelusz, a zwykła marsjańska skała, których na Czerwonej Planecie jest całkiem sporo. Obiekt obserwacji jest przykładem pareidolii, czyli zjawiska dopatrywania się znanych kształtów w przypadkowych szczegółach.



- Może nie jest to wcale kapelusz, ale jakiś obcy garnek do gotowania. Cokolwiek to jest myślę, że historia o tym, jak się tam dostało, może być jeszcze bardziej interesująca niż sam przedmiot. Być może pozostawili go dawno temu przez marsjańscy podróżnicy w czasie, patrzący ponuro na swoją przyszłość - dodał Scott C. Waring.

Zdjęcie Fot. Scott C. Waring / materiały prasowe

Postrzeganie znanych obrazów w przypadkowych konfiguracjach nie jest nowym zjawiskiem - prawdopodobnie każdy z nas robi to codziennie. Już wcześniej fotografowane skały na Marsie przypominały wielu ludziom różne ziemskie struktury, ludzi czy zwierzęta. Najsłynniejsza to Marsjańska Twarz, czyli twór geologiczny na obszarze marsjańskiego regionu Cydonia Planitia.



Ludzkość wysyła misje na Marsa od lat 60. ubiegłego wieku - to cztery łaziki i pięć lądowników. Naukowcy poszukują życia na Czerwonej Planecie, ale tego mikroskopijnego. Możliwe, że na Marsie już go nie ma, choć w przeszłości niemal na pewno istniało.