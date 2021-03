Coraz bliżej rozwiązania tajemnic mechanizmu z Antykithiry

W 1901 roku naukowcy odkryli we wraku rzymskiego statku urządzenie zwane mechanizmem z Antykithiry. Od tego czasu pozostaje on owiany tajemnicą - badacze spekulują, że jest to najstarszy komputer świata - sprzed 2000 lat. Wreszcie udało się odkryć kilka jego tajemnic.

Zdjęcie Mechanizm z Antykithiry /materiały prasowe

Mechanizmu z Antykithiry to starożytny mechaniczny przyrząd zaprojektowany do obliczania pozycji ciał niebieskich. Znaleziony został we wraku obok greckiej wyspy Antykithira, między Kíthirą a Kretą, datowany na lata 150-100 p.n.e. Do czasu XVIII-wiecznych zegarów nie jest znany żaden mechanizm o podobnym stopniu złożoności. Pomimo całej nowoczesnej technologii zastosowanej do badania tego urządzenia, to jak ono dokładnie działa pozostaje tajemnicą.

Grupa naukowców z University College London (UCL) uważa, że udało im się rozwiązać kilka tajemnic związanych z urządzeniem za pomocą modelowania komputerowego 3D. Jednym z największych wyzwań w ustaleniu, do czego dokładnie urządzenie było używane jest fakt, że przetrwała tylko ok. 1/3 urządzenia. Naukowcy uważają, że ręcznie napędzany mechanizm z Antykithiry był używany do przewidywania zaćmień i innych wydarzeń astronomicznych.



Wcześniejsze badania wyjaśniły, co robiła tylna część mechanizmu, ale skomplikowany system przekładni z przodu urządzenia pozostawał zagadką. Naukowcy z UCL odtworzyli cały przedni panel urządzenia i mają nadzieję zbudować pełnowymiarową replikę przy użyciu nowoczesnych materiałów.



Zdjęcie Rekonstrukcja mechanizmu wykonana w 2007 roku. Fot. Mogi Vicentini / Wikipedia

Model stworzony przez brytyjskich naukowców jest pierwszym, który jest zgodny ze wszystkimi fizycznymi dowodami i pasuje do opisów w naukowych inskrypcjach, które są wygrawerowane na samym mechanizmie.



Mówi się, że urządzenie jest kalkulatorem astronomicznym i pierwszym na świecie analogowym komputerem. Zbudowane jest z brązu i wykorzystuje dziesiątki kół zębatych. Na tylnej stronie znajduje się opis wyświetlacza kosmosu pokazujący ruch pięciu planet znanych w czasie, gdy urządzenie zostało zbudowane. Kiedy urządzenie zostało odkryte, przetrwały tylko 82 fragmenty, czyli około 1/3 całego urządzenia.



Zespół nie podał, kiedy dokładnie spodziewa się ukończenia nowoczesnej rekonstrukcji maszyny.