CIA odtajniła wszystkie raporty o UFO

Dzięki ustawie o wolności informacji (Freedom of Information Act - FOIA), dokumenty CIA dotyczące niezidentyfikowanych obiektów latających (UFO) są od teraz dostępne dla wszystkich. Obecnie można je pobrać ze strony Black Vault.

Niektóre z raportów pochodzą z lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to trafiły do Johna Greenwalda Jr., założyciela strony Black Vault. Jest on w stałym kontakcie z CIA od 1996 r. i stopniowo odtajnia kolejne dokumenty. Agencja twierdzi, że są to wszystkie jej materiały dotyczące UFO.



Zdaniem Greenwalda, osoby ze strony Black Vault złożyły 10 000 wniosków FOIA o zgromadzenie 2,2 mln stron dotyczących UFO. To obszerne i fascynujące archiwum.

Najbardziej zaskakujące jest to, że CIA przechowuje swoje dane na przestarzałych nośnikach - albo w formie papierowych dokumentów, albo na płytach CD. Te przestarzałe formaty sprawiają, że ludziom bardzo trudno dotrzeć do utajnionych danych.



Wszystkie z "oficjalnych" materiałów CIA zostały odtajnione i są dostępne do pobrania ze strony Black Vault.