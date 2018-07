Naukowcy odkryli, dlaczego jeden z dopływów rzeki Jangcy zmienił barwę na czerwoną. Dotyczy to rzeki Xiangbi przepływającej przez dżunglę w pobliżu miasta Yibin.

Zdjęcie Chińska rzeka zmieniła kolor na czerwony /materiały prasowe Technauka Rosyjska rzeka zmieniła kolor na czerwony

Tubylcy zgłosili incydent lokalnym władzom, które podjęły starania, by ustalić, skąd wziął się czerwony kolor rzeki. Znaleziono źródło zanieczyszczeń i rozpoczęto proces uzdatniania wody. Barwa rzeki wróciła do normy przed 1 lipca.



Czerwony kolor pojawił się, gdy pracownicy Heshun Packing Company wlali do rzeki duże ilości emalii. Uznano, że nie będzie ona szkodzić ani ludziom, ani inwentarzowi. Firma odpowiedzialna za wprowadzenie zanieczyszczeń prawdopodobnie zostanie ukarana grzywną.



Podobne incydenty występują w Chinach regularnie - w 2014 r. rzeka Wenzhou zmieniła kolor na czerwony. W 2012 r. podobną barwę przybrał inny odcinek Jangcy. W 2011 r. rzeka Jian także zabarwiła się na czerwono z powodu przedostania się do wód odpadów z pobliskiej fabryki chemicznej.



Rzeki zmieniające kolor na czerwony to nie zapowiedź apokalipsy, a w większości przypadków efekt działalności człowieka.