Brytyjski rząd ujawni prawdę o UFO

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii po raz pierwszy opublikuje tajne raporty dotyczące UFO.

Zdjęcie Brytyjczycy udostępnią wszystkie swoje materiały dotyczące UFO /123RF/PICSEL

Od wczesnych lat 50. ubiegłego wieku do 2009 r. departament Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii dokumentował i badał doniesienia o UFO. Teraz, ponad 10 lat po zakończeniu programu, wiele z tych wcześniej uznanych za "tajne" materiałów, zostanie ujawnionych.



Wcześniej niektóre pliki Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii o UFO były publikowane na stronie internetowej National Archives. Teraz jednak zostaną udostępnione wszystkie dostępne raporty o UFO na dedykowanej stronie internetowej.



Decyzję podjęto po tym, jak brytyjska agencja informacyjna PA Media, złożyła wniosek o udostępnienie akt UFO zgodnie z ustawą o wolności informacji. Przedstawiciele rządu zadecydowali, że lepiej byłoby opublikować wszystkie materiały niż kontynuować wysyłanie dokumentów do archiwów krajowych.



Fascynacja Brytyjczyków tematyką UFO narodziła się w latach 50. ubiegłego wieku. Większość obserwowanych obiektów to mistyfikacje, złudzenia lub zwykłe obiekty/zjawiska, które zostały błędnie zidentyfikowane. Ostatnie UFO zaobserwowane oficjalnie przez brytyjskie ministerstwo jest datowane na 2009 rok.