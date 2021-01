​Błękitny niezidentyfikowany obiekt latający nad Hawajami

Na niebie nad Hawajami zaobserwowano niezidentyfikowany obiekt latający. Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa nie zgłaszała żadnych nietypowych incydentów.

Zdjęcie Czy to faktycznie statek cywilizacji pozaziemskiej? /materiały prasowe

Nad wyspą Oahu na Hawajach dostrzeżono niebieski obiekt, który mógł być ostatnią oficjalną obserwacją UFO w 2020 roku. Wiele osób widziało go na żywo, a ponadto udało się uwiecznić go na nagraniu wideo.

Reklama

Liczne raporty w mediach społecznościowych i zgłoszenia na 911 zmusiły Amerykańską Federalną Administrację Lotnictwa (FAA) do zbadania tego zdarzenia. Niestety, nie udało się ustalić niczego konkretnego. FAA nie wychwyciła żadnych nietypowych aktywności na radarach ok. 20:30 czasu lokalnego, kiedy to doszło do obserwacji.



Ten nietypowy incydent rozbudził teorie dotyczące odwiedzin Ziemi przez przedstawicieli cywilizacji pozaziemskiej. Są także bardziej przyziemne wyjaśnienia, mówiące o latawcu z diodami LED, który wyrwał się właścicielom.



Lokalna policja poinformowała, że nie ma żadnych dodatkowych informacji o tym zdarzeniu - według raportów Hawaii News Now. Chociaż nie wiadomo, co spowodowało te tajemnicze światła, nierzadko ludzie mylą przedmioty stworzone przez człowieka lub naturalne - w tym błyskawice, testy pocisków, balony, a nawet Wenus - ze statkami kosmicznymi.